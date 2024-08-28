小浜・京都ルートを中心に北陸新幹線の延伸について検証していきいます。27日、与党の整備委員会で来年度予算の概算要求として、調査費19億円を計上する方針が示された一方、具体的な整備費は示されず、敦賀以西の延伸については先行きが不透明な状況となっています。年内に1案に絞ることが確認された小浜・京都ルートの3案で焦点となるのが、北陸新幹線が乗り入れる京都駅の場所です。1つめが京都駅南側の八条通の地下に東西に駅