北海道・十勝の本別警察署は2024年8月28日、不同意わいせつの疑いで音更町に住む会社員の男（29）を逮捕しました。男は2023年12月25日午後2時半ごろ、十勝管内の住宅で、この家に住む10歳代の兄と10歳未満の弟（いずれも当時小学生）の下半身を触った疑いがもたれています。男は仕事で、この家を訪れたことがあり、この日は両親が不在で兄弟だけで留守番していました。男は兄弟と面識があり、警察の調べに対し「陰部を触ったことは