北海道・十勝の芽室町上美生を流れる美生川で、きょう（2024年8月28日）午前8時半すぎ「人が川に流された」と通報がありました。警察や消防などが捜索したところ、約1.5キロ下流で、道警のヘリコプターが倒れている男性を発見。病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。男性は帯広市の26歳の会社員で、同僚と測量作業中に、深さが膝下ほどの川を渡り始めたところ、流されたということです。警察は流された詳しい原因