斉藤由貴、中川翔子、倉科カナ、新川優愛らを輩出した「ミスマガジン２０２４」のグランプリが２８日、都内で発表され、応募総数２７８４人から葉月くれあ（２０）がグランプリに輝いた。葉月はステージ上でトロフィーを掲げ「やっと応援してくださった皆さんに報告できます。グランプリとれました！」と喜びの声を上げた。女優を志望し、同ミスに応募。憧れの有名人に石原さとみ（３７）の名を挙げ「お会いできたら、横顔とか