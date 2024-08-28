◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2024年8月28日神宮）巨人の浅野翔吾外野手（19）が28日のヤクルト戦（神宮）で3試合ぶり一発となる先制の3号2ランを放った。「2番・右翼」に入り、11試合連続今季13度目の先発出場。0―0で迎えた3回、2死三塁で入った第2打席で相手先発右腕・サイスニードがカウント2―2から投じた5球目、低めスプリットを左翼スタンドへ叩き込んだ。浅野は前日27日の同戦で初回に相手先発右腕・吉村の直