◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２８日・神宮）２７日のヤクルト戦で左手首に死球を受けた浅野翔吾外野手が「２番・右翼」でスタメン出場し、ヤクルトの先発・サイスニード投手から先制の３号２ラン本塁打を放った。３回、先頭の門脇誠内野手がチーム初ヒットとなる右前打で出塁。グリフィン投手がきっちり送りバントを決め１死二塁とし、丸佳浩外野手の一ゴロで三進した２死三塁の場面で、甘く入ったフォークボール