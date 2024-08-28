全国で相次ぐ高速道路での車の逆走。北海道内でも２０２４年８月１６日、８０代の男性が高速道路をおよそ１５キロ逆走しました。道警やＮＥＸＣＯ東日本は逆走を防ごうと、対策を強化しています。高速道路を走るバイクが突然車線を左に変更、その先にとまっていたのは逆走車でした。これは８月１６日、札樽道の銭函ＩＣ付近で起きた、８０代の男性が運転する車の逆走です。ＮＥＸＣＯ東日本によると、男性が乗った軽乗用車は銭函Ｉ