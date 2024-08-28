TBSの人気番組「クレイジージャーニー」（月曜後10・00）のトークイベント“夏休み特別授業”が28日、東京・赤坂の草月ホールで行われた。30日まで3日間の開催で、各日に昼と夜の2公演が行われる。特異な体験を持つ「名物ジャーニー」が計18人登壇し、テレビでは話せないような刺激的な内容を語っていく。28日の昼公演には吉田勝次氏（洞窟探検家）、田中正人氏（アドベンチャーレーサー）、久保安宏氏（ベースジャンパー）の3