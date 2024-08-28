小樽市の市議会議員が、酒に酔って市民に向かって暴言を吐くなどトラブルになっていた問題で、２０２４年８月２８日に市議が会見を開き、改めて謝罪しましたが、議員辞職は今考えていないと述べました。（中村誠吾小樽市議）「あの場において子どもたちを怖がらせるような、きっとそのような言葉を使ったんだろうということ。大変申し訳なく思っています」立憲民主党の中村誠吾市議会議員は午後に会見を開き、市民とのトラブルにつ