核兵器廃絶に取り組む若い世代を育成しようと設立された「ユース非核リーダー基金」。基金による初のスタディツアーが広島市で始まりました。「ユース非核リーダー基金」は、岸田総理がおととしのＮＰＴ再検討会議で創設を表明し、国連に1000万ドル日本円でおよそ10億円を拠出しました。初のスタディツアーには37か国の20代から30代の49人が参加しました。参加者の中にはロシアと