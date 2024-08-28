◇パ・リーグ楽天ー日本ハム（2024年8月28日エスコンF）楽天のマイケル・フランコ内野手（32）が28日、日本ハム戦（エスコンF）に「7番・一塁」で先発出場。2回に先制の8号2ランを放った。0−0の2回だった。2死から6番・小郷が中前打で出塁すると、7番・フランコが相手先発左腕・山崎が投じた3球目116キロのチェンジアップを左翼ポール際に突き刺した。20日のソフトバンク戦（楽天モバイル）以来4試合ぶりとなる8号2ラ