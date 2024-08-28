お笑いコンビ・NON STYLEの石田明が28日に自身のアメブロを更新。東京ディズニーシーがかなり空いていたことを明かした。【映像】森尾由美（57）、3世代でディズニーランドへこの日、石田は当初は旅行の予定だったが台風の接近を考慮して急遽東京ディズニーシーに訪れたことを報告。東京ディズニーシーで撮影した家族ショットを公開し「かなり空いてて、過ごしやすかった」と述べ、家族で楽しんだ様子を伝えた。続けて、娘達