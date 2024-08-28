「ロッテ−西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）西武が初回、３点を先制した。先頭の長谷川が中前打を放つと、続く源田の右翼線適時二塁打でまず１点。西川も右越え２ランで続き、ロッテ先発・唐川に３連打を浴びせた。西武は前日まで今季開幕から対ロッテ戦１５連敗。同一カード連敗の球団ワーストに並び、この日も敗れれば球団ワーストを更新するピンチで試合を迎えた。ただ、この日、地元のテレ玉やチバなど、関