韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「월요병（ウォリョッピョン）」の意味は？「월요병（ウォリョッピョン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、日曜日の夕方頃になりがちな気分を指します。いったい、「월요병（ウォリョッピョン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロー