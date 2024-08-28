台風10号（サンサン）の接近に伴い、ジェットスター・ジャパンは29日の一部の便で欠航を決めました。（8月28日午後4時現在） 【欠航】 ▽8月29日（木） ・GK507成田－福岡（10時半発12時40分着）・GK509成田－福岡（12時15分発14時25分着）・GK513成田－福岡（15時25分発17時40分着）・GK519成田－福岡（17時55分発20時10分着）・GK535成田－福岡（19時発21時5分着）・GK506福岡－成