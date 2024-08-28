太平洋の島国やオーストラリアなどでつくる「太平洋諸島フォーラム（PIF）」は28日、トンガで開催中の首脳会議で、豪州の主導による域内の警察協力で合意した。共同で警察部隊を創設する内容で、治安分野で進出し始めた中国への牽制（けんせい）となる可能性がある。【写真】フィジーが中国警官を国外退去に首相「援助の代償は?」と問いかけAFP通信によると、豪州が2億7100万ドル（約390億円）を出資し、四つの訓練センター