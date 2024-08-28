台風の影響で、冠水した道路を車で通行する様子が見られますが、そこには大きな危険が潜んでいます。 【写真を見る】“最強クラス”台風10号 アンダーパスは危険です！水深約15センチでもエンジンは停止 命を守る対処法 窓の近くまで水に浸かった車。車内には、助けを求める人の姿が…8月14日、長野県松本市付近で大雨が降り、松本空港の下をくぐるアンダーパスには、大量の水が流れ込んでいました。4台の車が水没し