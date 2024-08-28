JR西日本 JR西日本によりますと、28日午後3時40分ごろ、姫新線を走行中の普通列車の運転士が、美作土居駅（岡山県）と上月駅（兵庫県）の間で線路に落石があるのを見つけました。この区間の運転を見合わせて安全確認を行い、午後7時に運転再開の見込みです。（28日午後6時半時点）