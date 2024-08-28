非常に強い台風10号は、29日(木)午後〜30日(金)にかけて史上最強クラスの勢力で九州に上陸するおそれ。鹿児島県には台風を要因とする「暴風・波浪・高潮の特別警報」が発表されています。また、西日本と奄美地方では、29日(木)にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。夜間に甚大な災害が起こるおそれがあるため最大級の警戒が必要です。台風10号史上最強クラスで九州に接近・上陸へその