東出昌大とかつて不倫関係だった唐田えりか（時事通信フォト）NEWSポストセブン

ドラマ公開直前に東出昌大の再婚、唐田えりかの事務所「配慮してほしい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東出昌大が27日に再婚を発表した件をNEWSポストセブンが伝えた
  • 不倫騒動のあった唐田えりかの出演するドラマが配信直前だという
  • 唐田の事務所側は配信後にしてほしかったというのが本音だと芸能プロ関係者
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