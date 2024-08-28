台風10号により、すでに交通機関にも大きな影響が出ています。まず、鉄道です。JR九州によりますと、九州新幹線は28日夜から、熊本駅と鹿児島中央駅の間で運転を見合わせます。29日も始発から運転を見合わせます。さらに、博多駅と熊本駅の間でも29日午前8時ごろから終日運転を見合わせるということです。山陽新幹線は29日夜から30日午前中にかけて一部区間で計画運休を実施、また、31日も運休する可能性があります。東海道新幹線