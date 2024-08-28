実業家・堀江貴文氏（51）が実行委員長を務める「別府温泉ぶっかけフェス2024」（BOB2024）の公式サイトが28日に更新。8月31日、9月1日に行われる予定だったイベントを中止すると発表した。フェスは大分県・別府スパビーチで行われる予定だったが、公式サイトでは「台風10号の影響により、事前の設営及び当日の会場内の安全が確保できないと判断したため開催中止とさせていただきます」と告知。「チケットの払い戻しにつきま