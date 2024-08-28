【AFP＝時事】南アフリカで激しい外国人嫌悪と中傷によってミスコンテストの出場辞退を余儀なくされた女性が今週、ミス・ユニバース（Miss Universe）のナイジェリア代表に選ばれるかもしれない。大学で法学を学ぶチディマ・アデッチーナさん（23）は、南アフリカの最大都市ヨハネスブルク郊外のソウェト（Soweto）で、ナイジェリア人の父のもとに生まれた。だが、アデッチーナさんがミスコンテストに出場すると、インターネッ