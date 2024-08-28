台風10号の影響で通信障害です。通信各社では、鹿児島県の奄美大島などで携帯電話の通話や通信が一部利用しづらい状況になっています。110番などの緊急通報にも影響が出ています。また、ヤマト運輸と佐川急便は、鹿児島県と宮崎県の全域で集荷や配達を取りやめます。日本郵便は鹿児島県や宮崎県などで窓口の業務を休止していて、郵便物などの配達が数日程度遅れるということです。