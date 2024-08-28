カブスの鈴木誠也はチームの勝利に貢献しました。敵地でのパイレーツ戦に3番指名打者で先発出場した鈴木。4回、ランナー1塁での第2打席。3試合ぶりの一発で、鈴木は2年連続の20号へ王手をかけました。画像：AP/アフロ