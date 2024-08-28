気象庁は28日午後、岩手県に記録的短時間大雨情報を発表しました。岩手県北上市付近では1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表しました。災害の発生につながるような短時間の大雨となっています。土砂災害や河川の氾濫に警戒して下さい。