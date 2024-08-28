湖北省黄岡市で24日、カメラマンがコイ科の淡水魚である草魚が水面から頭を出してハスの花を食べる珍しい光景を撮影した。草魚は通常、水生植物を好んで食べるが、ハスの花にはデンプンや各種栄養素が豊富に含まれていることから、草魚にとっては「魅惑のご馳走」となっているようだ。（提供/人民網日本語版・編集/KM）