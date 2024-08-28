中秋節（中国の伝統的な祝祭日、今年は9月17日）が近づくと、この祭りに欠かせない重要な中国の伝統的菓子の月餅は、さまざまなクリエーティブなアイディアを凝らしたものが次々と登場しています。東部沿海浙江省の多くの町では、月餅に「国潮風（中国風）」のデザインを取り入れ、おいしさを楽しむだけでなく、伝統文化を味わう一品とされています。浙江省金華市婺城区のある店舗には、さまざまなデザインの「国潮」月餅が