27日夜に愛知県蒲郡市で発生した土砂崩れ。2階建ての木造住宅が巻き込まれました。 【写真を見る】台風10号から離れた住宅でなぜ土砂崩れが？家族5人が巻き込まれる「1か月分を上回る大雨が降っていた」愛知・蒲郡市 （報告：森本琴衣記者）「愛知県蒲郡市です。こちらの奥で土砂崩れが発生し、現在重機などを使って懸命の捜索活動が行われているとみられます」 現場で救助活動にあたる消防隊員たち。住宅の上を覆う大木などが