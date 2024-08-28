アビスパ福岡は28日、DF池田樹雷人の負傷を発表した。池田は24日に行われた明治安田J1リーグ第28節のガンバ大阪戦で負傷した。池田は左ヒザ前十字じん帯損傷、左ヒザ外側半月板損傷と診断。全治は約8カ月とのことだ。池田はG大阪戦で移籍後初出場。11分に、右サイドのスペースに出されたボールを追いかけていた池田が接触のない中で倒れて負傷。追いかけていた山下諒也がボールを拾い、ファン・アラーノのゴールをお膳立てしたが、