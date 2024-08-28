北九州高速鉄道によると、28日午後6時8分現在、モノレール小倉線は台風10号接近の影響により、29日は全線で午後2時ごろより順次運転を見合わせる。予定時刻よりも見合わせが早まる可能性もある。30日は始発から運転を見合わせるおそれがある。最新の気象情報と運行情報に注意を呼びかけた。