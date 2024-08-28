ドイツ２部からイングランド２部に戦いの場を移すことになるのか。英紙『Daily Mail』や衛星放送『Sky Sports』によると、チャンピオンシップのリーズが日本代表MF田中碧の獲得を目指し、デュッセルドルフと交渉を開始したという。『The Yorkshire Evening Post』紙のグラハム・スミス記者は、リーズを率いるダニエル・ファルケ監督が田中の「大ファン」だと報道。グレン・カマラが退団したリーズが、田中を望んでいると伝えた