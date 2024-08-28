石川県の馳知事は能登半島地震で開設していた避難所を、原則、年内に閉鎖する方針を明らかにしました。石川県馳浩 知事「『行き場所がないのに出ていけ』ということは、絶対にしません」現在も2700人余りが避難生活を送っていますが、応急仮設住宅はおよそ9割が今月中に完成する予定で、石川県は学校などの1次避難所については来月末までに閉鎖したいとしています。