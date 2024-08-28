【九州南部は記録的な暴風や大雨などのおそれ】非常に強い勢力の台風10号はゆっくりと北上していて、今後さらに発達しながら、29日（木）にかけて九州南部に接近し、九州に上陸するおそれがあります。九州南部では記録的な暴風や高波、高潮、大雨となるおそれがあり、最大級の警戒が必要です。【命を守る行動を】28日（水）は九州南部と奄美地方で最大瞬間風速70メートルが予想されていて、一部の家が倒壊するおそれもある猛烈な風