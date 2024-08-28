台風10号の交通への影響、最新情報です。九州新幹線は、29日午前10時ごろ以降、30日まで全線で計画運休が決まりました。JR各社によりますと、▼九州新幹線は熊本−鹿児島中央駅間については、28日夜から計画運休が始まります。さらに、博多−熊本駅間も29日午前10時ごろから運転を見合わせるため、それ以降は30日まで全線で運休となります。▼山陽新幹線は29日、広島−博多駅間で、おおむね午後9時以降の運転を取りやめます。30日