国民民主党は２８日の両院議員総会で、来夏の参院選の静岡選挙区に現職の榛葉賀津也幹事長（５７）、長崎選挙区に新人で長崎県議の深堀浩氏（５９）を擁立することを決めた。比例代表では、いずれも現職の礒崎哲史氏（５５）と浜野喜史氏（６３）の公認を決定した。