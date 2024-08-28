大相撲の幕内・湘南乃海（26＝高田川部屋）が25日に放送された日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH!!」（日曜後7・00）に出演。同局の水卜麻美アナウンサー（37）にまさかのおねだりをする場面があった。今回は恒例企画「DASH!!ご当地PR課」が放送され、群馬県にある伊香保温泉をPRするために全長1キロの「巨大流しそうめん」に挑んだ。その流しそうめんの土台を運ぶ助っ人として登場したのが大相撲の高田川部屋に所属する湘南乃海と輝