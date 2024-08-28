政府が、結婚をきっかけに東京23区から地方へ移住する女性に、最大60万円を支援する制度の新設を検討している。岸田文雄政権が進める「デジタル田園都市国家構想」の一環という。未婚女性に限定した内容に、すでに疑問の声が出ている。新制度は、2019年度から実施している「移住支援金」を拡充してつくる。いまの制度は男女を問わず、東京23区に住む人や、東京圏から23区に通勤する人が地方に移住し、そこで就労や起業した場合