ＴＢＳ系「Ｎスタ」のお天気コーナーに出演する気象予報士の森田正光氏が２８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。日本列島を縦断する恐れのある台風１０号（サンサン）に言及した。非常に強い台風１０号は当初、関西地方を直撃するコースをとっていたが、突如急カーブし、九州地方に向かった。速度は遅く、３１日〜９月１日にかけて四国から紀伊半島付近を進み、２日には本州中部付近を進む予想となっている。他方で海外の