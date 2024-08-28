県と鹿児島地方気象台は、大雨により土砂災害の危険度が高まっているとして午後5時50分、鹿屋市に警戒レベル4相当の土砂災害警戒情報を発表しました。 崖や川の近くなど土砂災害の発生するおそれのある地域の人は、早めの避難を心がけてください。 現在、県内では鹿屋市と西之表市、屋久島町に土砂災害警戒情報が出されていて、市町村から発表される避難情報に注意してください。 ・ ・ ・