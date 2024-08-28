つい後回しにしてしまう夏休みの自由研究 （家族）「こんばんは～！やっほ～！」 【写真を見る】1枚2500円で読書感想文を購入!? 夏休みの宿題“代行”買う親も…フリマサイトでは工作や自由研究が売られていた 愛知県豊川市の伊藤さん一家。 （記者）「Q.これ何？」（姉・3年生）「夏休みの宿題。まだ終わっていないんだ…」 夏休みもあと少し！子どもたちは"宿題"真っ最中。1年生の妹・のんちゃんは…（妹・のん