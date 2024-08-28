岩手県北上市付近では、28日18時までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。岩手県北上市付近で猛烈な雨岩手県付近では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、岩手県北上市付近では、28日18時までの1時間に約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。北上市や奥州市、金ケ崎町では土砂災害警戒情報も発表されています。大雨