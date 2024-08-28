東京時間18:07現在 香港ハンセン指数 17692.45（-182.22-1.02%） 中国上海総合指数 2837.43（-11.30-0.40%） 台湾加権指数 22370.66（+185.66+0.84%） 韓国総合株価指数 2689.83（+0.58+0.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8071.44（+0.28+0.00%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82001.75（+289.99+0.35%） ２８日のアジア株は、まちまち。米半導体大手エヌビディアの決算発表を控えて、ポジ