非常に強力な台風10号（サンサン）が日本列島に接近しており、大雨や強風などで大きな被害が予想されます。直近の新幹線運休情報をまとめました。※情報はいずれも8月28日18時時点のものです九州の新幹線は「ほぼ」運休JR九州は8月29日(木)、九州新幹線 熊本〜鹿児島中央、西九州新幹線 武雄温泉〜長崎間で始発から終日運転を見合わせます。博多〜熊本間は下記6本のみ運転を実施、それ以外は運休となります。◆上り・つばめ300号【