[故障者情報]アビスパ福岡は28日、DF池田樹雷人が左膝前十字靱帯損傷および左膝外側半月板損傷により、全治8か月と診断されたことを発表した。池田は7月にFC町田ゼルビアから期限付き移籍で加入。新天地デビューとなった今月24日のJ1第28節・ガンバ大阪戦で負傷した。