来月行われる立憲民主党の代表選挙をめぐり、野田佳彦元総理大臣が29日午前、立候補を表明することがわかりました。代表選には、すでに枝野前代表が立候補を表明しているほか、泉代表も立候補に必要な推薦人の確保に動いています。