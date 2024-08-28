アイドルグループ・櫻坂46が、31日に京都で開催予定だった、9th Single『自業自得』の発売記念イベントを台風10号の影響で延期することが28日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは「2024年8月31日（土）に開催を予定しておりました、9th Single『自業自得』発売記念「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」京都パルスプラザ会場につきまして、台風10号による今後予想される公共交通機関の影響、ご来場頂くお客様、