7ORDERの真田佑馬が、自身の芸歴20周年を記念した「20th Anniversary Project」を行うことが決定した。俳優、作詞家、作曲家、映画プロデューサー、MV監督、アーティストなど多彩に活動の幅を広げる真田。「20th Anniversary Project」では、写真・音楽でこの20年の自分自身を表現する。まず第1弾として、9月21日より個人写真展「Yuma Sanada 20th Anniversary Photo Exhibition-きおくのカケラ-」の開催が決定。真田が7ORDERの活