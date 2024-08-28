政府は28日、9月1日の「防災の日」に予定していた総合防災訓練を中止すると発表した。【図解】台風が来たそのとき必要な備えは日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震発生を想定した訓練を実施する予定だったが、非常に強い台風10号の接近が予想されており、台風対策を優先するために中止を決めた。【木原真希】