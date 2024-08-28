将棋の藤井聡太王位（22）は神戸市で27、28両日指された第65期王位戦七番勝負（新聞三社連合主催）の第5局で挑戦者の渡辺明九段（40）に97手で勝ち、対戦成績4勝1敗で5連覇を達成、永世王位の資格（連続5期または通算10期）を獲得した。藤井王位の永世称号は、7月に山崎隆之八段（43）を降して獲得した永世棋聖に続いて二つ目。22歳1カ月での永世2冠は羽生善治九段（53）の24歳9カ月（永世棋王、永世棋聖）を抜き史上最年少とな